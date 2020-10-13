МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Создание цифрового рубля упростит расчеты для бизнеса, повысит скорость проведения операций и обеспечит полную их прозрачность. Такой инструмент может появиться уже в следующем году, вслед за нормативным регулированием, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее во вторник Банк России сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля, решения такого пока нет, но регулятор считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль. ЦБ планирует проводить эту работу в тесном контакте с обществом, экспертами и участниками финрынка. Для инициирования обсуждения данного вопроса регулятор выпустил консультативный доклад.

По словам главы аналитического центра "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, цифровой рубль является важным шагом в развитии финансовой системы РФ. "С одной стороны, обычные граждане вряд ли заметят его появление, так как рубль цифровой с потребительской точки зрения ничем не отличается от рубля обычного. С другой стороны, организации получат возможность значительно упрощать взаиморасчеты за счет автоматизированных транзакций, что снизит издержки и повысит скорость операций", — сказал он.

"Цифровой рубль относительно прост в технической реализации, скорость его запуска зависит от воли людей, принимающих решения. Технически его можно развернуть в пределах полугода. Его основное использование — движение денежных средств внутри электронной системы мимо банков. За счет этого идет радикальное удешевление транзакций", — отметил эксперт. Банк России готовится к введению цифрового рубля

Основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис добавил, что цифровой рубль позволит властям РФ контролировать эмитированные деньги, собирать дополнительные налоги. "Это снижение комиссий, снижение документооборота, полная прозрачность. Более того, она уберет бюрократические моменты, это, конечно, огромный шаг вперед. Я очень надеюсь, что цифровой рубль в самое ближайшее время появится в России. Это достаточно долгая тема для рассмотрения, я думаю, если мы начнем в этом году рассмотрение проекта и разработку регуляторики, то вполне 2021 год может быть началом старта внедрения подобного рода систем", — полагает он.

"Я считаю, что до момента согласования законодательства, которое позволит создать цифровой рубль и одобрит другие такие криптовалюты, ждать его не стоит. При наличии квалифицированных кадров и подхода, регулирования для создания цифрового рубля достаточно полугода", — считает президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

"Выпуск цифрового рубля на данный момент не ограничен ни текущем законодательством, ни дефицитом технологических решений. Вопрос, скорее, в оценке рисков и скорости внедрения. Как правило на принятие подобных инновационных продуктов обществом уходит не один год", — заключил директор Binance в России Глеб Костарев.