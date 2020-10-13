МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Банк России видит риски волатильности на начальном этапе введения цифрового рубля, это может оказать повышательное давление на ставки по кредитам и депозитам, говорится в консультационном докладе ЦБ.

Ранее во вторник Банк России сообщил, что в настоящее время проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Такого решения пока нет, но регулятор считает нужным активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.

"Перераспределение средств между депозитами банков и цифровой валютой Центрального банка будет оказывать влияние на балансы банков и их потребность в использовании операций, которые они проводят с Центральным банком, а также может оказывать повышательное давление на формирование ставок по банковским депозитам и кредитам. Это также необходимо учитывать при проведении денежно-кредитной политики", — говорится в документе.

На этапе введения цифрового рубля, когда субъекты экономики только начнут его использовать и будет происходить перераспределение средств между средствами на банковских счетах и электронными кошельками в цифровых рублях, банкам потребуется время, чтобы уточнить свои подходы к управлению ликвидностью, а также активами и пассивами.

В случае необходимости ЦБ окажет поддержку ликвидностью. "Перераспределение средств в цифровую валюту Центрального банка из наличной формы денег будет влиять на структуру средств на балансах ЦБ и пользователя цифровой валюты Центрального банка, но размер их активов и пассивов останется неизменным. При необходимости банк может заместить "выбывшую" часть депозитов средствами Центрального банка с использованием его операций по предоставлению ликвидности", — поясняется в документе.