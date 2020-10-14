МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Банк России возобновил очные проверки банков после периода самоизоляции, однако инспекционная активность все еще очень низка. Ранее мегарегулятор совершал свыше десяти проверок в месяц, а сейчас речь идет лишь о единицах, сообщает «Коммерсант».

Например, в июне и июле Центробанк завершил по одной проверке в кредитных организациях, а в феврале их было 22. В последнее время ЦБ снова сокращает график проверок на фоне второй волны коронавируса. В такой ситуации оценить реальный масштаб проблем в банках невозможно, предупреждают эксперты. За период самоизоляции может накопиться такой объем проблем, что решать их придется на государственном уровне.