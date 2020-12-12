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Приватизация госпредприятий принесла в бюджет Украины $71 миллион
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Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации госпредприятий превысили 71 миллион долларов, сообщил в субботу премьер страны Денис Шмыгаль. В конце июля Шмыгаль... ПРАЙМ, 12.12.2020
госпредприятия, приватизация, бюджет, украина, новости, мировая экономика, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИЕВ, 12 дек — ПРАЙМ. Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации госпредприятий превысили 71 миллион долларов, сообщил в субботу премьер страны Денис Шмыгаль.
В конце июля Шмыгаль заявил, что правительство Украины рассчитывает привлечь около миллиарда долларов от большой приватизации государственных предприятий в ближайшие годы.
"Поступления в бюджет от приватизации в этом году уже превысили 2 миллиарда гривен (71,5 миллиона долларов — ред.). Это практически в два раза больше, чем в 2018 и 2019 годах вместе. Такой результат свидетельствует о прозрачных конкурсах и честных правилах при продаже госактивов. Убыточные государственные предприятия теперь получат новое эффективное управление, дополнительные инвестиции, и, как следствие, возрастут налоговые отчисления в бюджет и увеличится количество рабочих мест", — написал Шмыгаль в своем Facebook.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию. Позже глава государства уточнил, что приватизация стартует после завершения эпидемии COVID-19. Однако ряд объектов уже были приватизированы.