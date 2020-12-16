МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 100 (2236).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 737-П от 27.10.2020 "О порядке приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке принятия Банком России решения об аннулировании указанной лицензии" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61227 от 2.12.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5602-У от 26.10.2020 "О признании утратившими силу Инструкции Банка России от 4 декабря 2007 года № 131-И и Указания Банка России от 15 августа 2012 года № 2865-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61174 от 1.12.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5660-У от 10.12.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 22 декабря 2014 года № 3502-У "О порядке проведения тестирования оборудования для совершения операций с денежной наличностью, предполагаемого к использованию кредитными организациями при приеме, выдаче и обработке денежной наличности, на соответствие требованиям нормативных актов Банка России" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-2019 от 7.12.2020 " Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 16.12.2019 № ОД-2886";

— приказ № ОД-2041 от 10.12.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— приказ № ОД-2045 от 10.12.2020 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ" ООО "Банк "Майский" /Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский/";

— приказ № ОД-2049 от 10.12.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества "Страховая группа "Спасские ворота-М";

— приказ № ОД-2050 от 10.12.2020 "О назначении временной администрации Акционерного общества "Страховая группа "Спасские ворота-М";

— приказ № ОД-2051 от 11.12.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Банк "Онего" АО Банк "Онего" /г. Петрозаводск/";

— приказ № ОД-2052 от 11.12.2020 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Банк "Онего" АО Банк "Онего" /г. Петрозаводск/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2053 от 11.12.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "ФинТех" /Общество с ограниченной ответственностью/ Коммерческий банк "ФинТех" /ООО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-2054 от 11.12.2020 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "ФинТех" /Общество с ограниченной ответственностью/ Коммерческий банк "ФинТех" /ООО/ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— информационное письмо № ИН-06-59/168 от 8.12.2020 "О недопустимости установления ограничений по внесению сведений об иностранном национальном водительском удостоверении при оформлении договора ОСАГО в виде электронного документа".