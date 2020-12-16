МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов США обвинило в среду Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях.

"По оценке министерства, которое основывается на различных свидетельствах и обстоятельствах в отношении каждой из этих стран, по крайней мере часть регулирования валютного курса в течение четырех кварталов до июня 2020 года, и в особенности валютные интервенции были нацелены на предотвращение корректировок эффективного платежного баланса. В случае с Вьетнамом — на получение несправедливого конкурентного преимущества в международной торговле", — говорится в сообщении американского минфина. Минфин США предложил потратить $916 млрд на стимулирование экономики

В минфине пообещали, что будут настаивать на том, чтобы страны одобрили политику, которая позволит сбалансировать платежные балансы и исключить получение несправедливых конкурентных преимуществ в торговле в результате их действий.