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2020-12-16T17:52:21+03:00
2020
https://1prime.ru/finance/20201216/832600275.html
Минфин США обвинил Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях
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Министерство финансов США обвинило в среду Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях. "По оценке министерства, которое основывается на различных свидетельствах и обстоятельствах... ПРАЙМ, 16.12.2020
международная торговля, минфин, сша, новости, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов США обвинило в среду Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях.
"По оценке министерства, которое основывается на различных свидетельствах и обстоятельствах в отношении каждой из этих стран, по крайней мере часть регулирования валютного курса в течение четырех кварталов до июня 2020 года, и в особенности валютные интервенции были нацелены на предотвращение корректировок эффективного платежного баланса. В случае с Вьетнамом — на получение несправедливого конкурентного преимущества в международной торговле", — говорится в сообщении американского минфина.
В минфине пообещали, что будут настаивать на том, чтобы страны одобрили политику, которая позволит сбалансировать платежные балансы и исключить получение несправедливых конкурентных преимуществ в торговле в результате их действий.