МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Уже с 10 января будущего 2021 года в России введут новые правила обращения с наличными деньгами. Как пишет "Экономика сегодня", нововведения касаются оплаты наличными, переводов и снятия денег в банкоматах. 

В частности, рассказал юрист Павел Уткин, эти правила облегчат жизнь легального бизнеса.

Из подлежащего контролю перечня финансовых операций исключат платежи по анонимным счетам, а также через небанковские учреждения. Под контроль властей попадут наиболее специфичные операции следующих компаний:

  • банков,
  • организаций в сферах лизинга
  • страховых компаний,
  • ломбардов,
  • микрофинансовых организаций,
  • кредитных кооперативов.

Новые правила позволят регулирующим органам устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией. В частности, будет усилен контроль за банковскими операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей.

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