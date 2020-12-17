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https://1prime.ru/finance/20201217/832604550.html
В России введут новые правила оплаты наличными
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Уже с 10 января будущего 2021 года в России введут новые правила обращения с наличными деньгами. Как пишет "Экономика сегодня", нововведения касаются оплаты наличными, переводов и... ПРАЙМ, 17.12.2020
россия, ограничения, финансы, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Уже с 10 января будущего 2021 года в России введут новые правила обращения с наличными деньгами. Как пишет "Экономика сегодня", нововведения касаются оплаты наличными, переводов и снятия денег в банкоматах.
В частности, рассказал юрист Павел Уткин, эти правила облегчат жизнь легального бизнеса.
Из подлежащего контролю перечня финансовых операций исключат платежи по анонимным счетам, а также через небанковские учреждения. Под контроль властей попадут наиболее специфичные операции следующих компаний:
- банков,
- организаций в сферах лизинга
- страховых компаний,
- ломбардов,
- микрофинансовых организаций,
- кредитных кооперативов.
Новые правила позволят регулирующим органам устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией. В частности, будет усилен контроль за банковскими операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей.
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