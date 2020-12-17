МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Отказ от повсеместного использования пластиковых карт в пользу цифровых аналогов выгоден с точки зрения заботы об экологии и минимизации офисного труда в банках. Технологии для этого уже готовы, а клиенты, активно пользующиеся бесконтактными платежами, будут даже рады такому переходу. Осталось разрешить некоторые вопросы с безопасностью и конфиденциальностью. Банки хотят хотят сократить долю пластиковых карт в России

Крупнейшие российские банки всерьез задумались над тем, чтобы отказаться от массового выпуска пластиковых карт. Их планируется заменить на цифровые. Так, например, Сбербанк к концу 2023 года собирается эмитировать 50% от всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате, сообщают РБК со ссылкой на зампреда правления банка Кирилла Царева. Аналогичные планы есть у ВТБ и банка "Санкт-Петербург". А такие банки, как Газпромбанк и "Хоум Кредит" не намерены сокращать объемы пластиковых карт, но будут активно развивать и цифровые карты.

По мнению специалистов отрасли, замена пластиковых карт на цифровой аналог позволит сократить объем неперерабатываемых отходов и сэкономить первичные ресурсы на их изготовление. Сокращение выпуска пластика позволит снизить затраты на производство карт, их логистику до офисов и клиентов, оптимизировать рабочее пространство в офисах, а также снять нагрузку на сотрудников отделений.

Опрошенные "Прайм" эксперты выделяют ряд факторов, которые оказывают влияние на переход от пластиковых карт к цифровым. Во-первых, это забота об окружающей среде и активное стимулирование цифровизации всех сфер рынка. "В среднем, каждый россиянин имеет в кошельке три карты. Учитывая численность населения и объемы выпускаемых карт, сокращение пластиковых носителей – достаточно разумный шаг", — поясняет председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕХОД

Если каждый россиянин из нескольких имеющихся у него пластиковых карт хотя бы пару заменит на цифровой аналог — это будет огромным вкладом в сохранение экологии не только для нашей страны, но и для всего мира, считает он.

Также за последнее время в России наблюдается активный и быстрый рост бесконтактных платежей и развитие электронной торговли. По мнению эксперта, явная необходимость в использовании пластиковой карты начинает отпадать. Сбербанк предложил сажать на 10 лет за хищение персональных данных

"Пластик в России начинает себя изживать в связи со стремительным ростом мобильных приложений и гаджетов адаптированных под использование цифровых аналогов привычных банковских карт", — добавляет юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

При этом с точки зрения удобства пользователей, скорее всего, больших изменений не произойдёт, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Отказ от использования пластика – нормальный процесс развития отрасли и существующих технологий. Платежи без использования карт развиваются достаточно последовательно. При расширении применения виртуальных карт потребуется определенное время на адаптацию, отмечает он.

ПЛЮСОВ БОЛЬШЕ

Тенденция перехода всего рынка на цифровизацию влечет за собой использование клиентами современных технологий и продуктов для осуществления платежей и переводов, отмечает Салыч.

"Банковские карты станут доступнее, учитывая простоту их получения на цифровом носителе, что даст клиентам возможность использования карт разных банков, а не только того, что находится в непосредственной близости к нему", — говорит он.

Для выпуска карты потребуется буквально пара кликов в банковском приложении, открытом на смартфоне. В период пандемии такой продукт особенно актуален: клиенту не нужно выходить из дома, посещать отделение банка, чтобы получить карту.

Однако есть и минусы у подобного перехода. Цифровые карты не во всех банках адаптированы под перевод денег через приложение на сайте. Ряд банковских приложений в целях безопасности закрывает данные по карте (номер, CVV,CVC) и их можно посмотреть только на пластиковой карте, отмечает Ткаченко.

"Банкам предстоит большая работа для оптимизации имеющихся ресурсов. Например, интеграцию во все банкоматы и терминалы технологии бесконтактных платежей для осуществления операций по цифровым картам", — добавляет Салыч.​

Если все эти и ряд других моментов будут технически решены с сохранением безопасности и конфиденциальности, идея о переходе банковских карт в цифру станет ещё одним шагом в стремительно приближающееся цифровое будущее, заключили эксперты.