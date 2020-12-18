МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Банк России хочет сдвинуть сроки ввода тестирования инвесторов на знание сложных инвестиционных продуктов с 1 апреля 2022 года на начало следующего 2021 года.

Ранее пресс-служба ЦБ сообщала РИА Новости, что регулятор ведет работу по законодательному закреплению рекомендаций по запрету продаж сложных продуктов неквалифицированным инвесторам, о которых он сообщал ранее в письме к банкам и профучастникам.

Регулятор рекомендует финансовым структурам и банкам уже сейчас прекратить продажу сложных финансовых инструментов физическим лицам. По информации ЦБ, свыше 60% продаж таких сложных инструментов приходится на клиентов, которые не обладают достаточным объемом знаний.

Отмечается, что во встрече 17 декабря принимали участие заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, представители Национальной ассоциации участников фондового рынка и финансовых компаний.

Как отметил один из источников Forbes, возможность введения уже с нового года тестирования — это "своеобразный компромисс между регулятором и рынком".

Предполагается, что до покупки сложных финансовых инструментов, таких как РЕПО, инвестиционные облигации и другие, будут допущены игроки, прошедшие тестирование.

В Цб сообщили РБК о проведении встречи по вопросу сложных инвестпродуктов.

"В ходе встречи обсуждались результаты мониторинга предложения в банках инвестиционных продуктов, где регулятор фиксирует ряд недобросовестных практик при продаже сложных продуктов неквалифицированным инвесторам", — отметил представитель регулятора.