МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Годовой бонус или, как его иногда называют, тринадцатую зарплату лучше всего положить на депозит, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или потратить его на крупную покупку, при этом вкладывать в валюту сегодня не стоит — такие советы дала читателям РИА Новости завкафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова. Эксперт рассказал, почему не стоит брать кредит под Новый год

"Один из консервативных вариантов – срочный банковский депозит. Сейчас некоторые банки предлагают новогодние предложения и достаточно высокие по сравнению со средним значением ставки. Например, для срочных депозитов сроком на один год можно найти предложения с 6% годовых и выше", — рассказала она.

Говоря об ИИС, Комарова подчеркнула, что в отличие от прочих брокерских счетов он дает право на получение налоговых льгот. Эксперт также советует отдать предпочтение "накопительной" или "сберегательной" стратегии, ставящей во главу угла среднесрочный прирост стоимости активов. Эксперт рассказал, когда евро будет выгоднее доллара

"Если говорить о таком варианте вложений, как покупка валюты, то его бы в нынешних условиях высокой валютной волатильности рекомендовать не стала бы", — добавила собеседница агентства.

Однако нельзя забывать и о покупках: перед концом года количество спецпредложений как, например, при приобретении автомобилей, так и квартир значительно больше, поэтому бонус вполне можно присоединить к ранее сделанным накоплениям и, наконец, приобрести желаемое, заключила она.