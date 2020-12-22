МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Средний размер выданных ипотечных кредитов в РФ в ноябре увеличился на 11,8% по сравнению с показателем годичной давности и достиг 2,73 миллиона рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

Ипотека в Москве установила абсолютный рекорд

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди российских регионов в прошлом месяце был отмечен в Москве (рекордные 5,96 миллиона рублей), Московской области (4,27 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (3,53 миллиона рублей), а также в Приморском и Хабаровском краях (3,2 миллиона и 3,19 миллиона рублей).

Наивысший рост среднего чека выданных ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ноябре продемонстрировали Ставропольский (+24,9%) и Приморский (+20,5%) края, Республика Саха (Якутия) (+17,2%), а также Нижегородская область (+16,2%) и Москва (+15,7%).

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Кредитное качество ипотечных заемщиков несколько ухудшилось — на 3 балла, до 715 баллов, но по-прежнему остается на достаточно высоком уровне.

"После падения среднего размера ипотечного кредита в апреле, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к "докарантинному" уровню, но и смог превысить его. Рост данного показателя в последние месяцы связан, в первую очередь, со снижением ставок благодаря программам господдержки. В свою очередь, снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы", — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.