МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение сохранить пониженный размер ставок для выплат банками в фонд страхования вкладов на первый и второй кварталы будущего года, говорится в материалах агентства. Банки снова привлекают клиентов ростом ставок по вкладам

"По итогам рассмотрения вопроса совет директоров принял решение сохранить пониженный размер ставок страховых взносов для применения в первом и втором кварталах 2021 года", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что до конца первого полугодия совет директоров дополнительно рассмотрит вопрос об изменении размера ставок страховых взносов.

Совет директоров АСВ весной принял решение снизить до конца года ставку взносов банков в фонд страхования вкладов до 0,1% с 0,15%. Кроме того, решением совета были снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов — до 25% с 50% и до 300% с 500% базовой ставки соответственно.

В результате банки за первые три квартала текущего года смогли сэкономить на взносах в фонд 56,74 миллиарда рублей, в том числе 53,45 миллиарда по взносам по базовой ставке и 3,29 миллиарда — по повышенной дополнительной.