МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Сбербанк по итогам 2020 года выдаст ипотеки на рекордные 2 триллиона рублей и нарастит портфель примерно на 20%, в следующем году жилищные кредиты вырастут еще на 10-15%, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Кирилл Царев.

"По ипотеке у нас рост портфеля год к году будет около 20%, поэтому темп даже больше, чем в прошлом году. Всего мы выдадим по новой ипотеке около 2 триллионов рублей в 2020 году. В следующем году мы ожидаем роста (портфеля — ред.) на 10-15% к текущему факту", — поделился прогнозами он.

При этом Царев отметил, что в 2021 году будет некоторое давление с точки зрения количества нового вводимого жилья, поскольку объем предложений по новостройкам уже сейчас немного уменьшается. Сбербанк объяснил, почему в России дорожает жилье

"С другой стороны, у нас существенную долю, больше половины, составляет "вторичка" — она была, есть и некуда не денется. И она тоже растет. Так что даже в случае замедления темпов прироста новой ипотеки по новостройкам, она во многом может быть компенсирована ростом объемов ипотеки на вторичном рынке", — считает зампред правления Сбербанка.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.