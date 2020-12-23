МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду утром растет в среднем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.21 мск биткоин дорожает на 2,88%, до 23 522 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он растет в цене на 3,44%, до 23 459 долларов.

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На прошлой неделе цена биткоина обновила последовательно несколько исторических максимумов — сначала превысив отметку в 21 тысячу долларов, затем — в 22 тысячи долларов, а после — в 23 тысячи долларов. В ночь на понедельник цена биткоина превысила уровень в 24 тысячи долларов и достигла нового исторического максимума — 24 298 долларов.

"Сегодня, 23 декабря, эмоционально-смысловой фон крипторынка выглядит значительно более спокойным и сдержанным, чем пару дней назад. Поэтому в течение дня мы не ожидаем резких рывков, и движение курса биткоина будет связано с незначительным ростом, достигнув к концу дня значений в 23 600 долларов за монету", — рассказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.