МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 102 (2238).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 730-П от 24.08.2020 "О порядке формирования банками резервов на возможные потери с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, требованиях к банковским методикам управления рисками и моделям количественной оценки рисков в части определения ожидаемых кредитных потерь и осуществлении Банком России надзора за соблюдением указанного порядка" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61368 от 10.12.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5606-У от 29.10.2020 "О присвоении Банком России статуса центрального депозитария" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61257 от 4.12.2020, вступает в силу с 1.01.2021/;

— указание № 5607-У от 30.10.2020 "О порядке сообщения банком налоговому органу в электронной форме о предоставлении права или прекращении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств и изменении реквизитов электронных средств платежа, указанных в пункте 11 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61276 от 4.12.2020, вступает в силу с 6.01.2021/;

— указание № 5615-У от 9.11.2020 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года № 188-И "О порядке применения к кредитным организациям /головным кредитным организациям банковских групп/ мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61424 от 11.12.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5616-У от 10.11.2020 "О применении отдельных нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61377 от 10.12.2020, вступает в силу с 1.01.2021/;

— указание № 5617-У от 10.11.2020 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской /финансовой/ отчетности некредитных финансовых организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61382 от 10.12.2020, вступает в силу с 1.01.2021/;

— приказ № ОД-2081 от 15.12.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— приказ № ОД-2082 от 15.12.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 4 декабря 2020 года № ОД-2006";

— приказ № ОД-2087 от 16.12.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "МЕДСТРАХ";

— приказ № ОД-2099 от 17.12.2020 "О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховой Брокер Проект Банкострахование";

— приказ № ОД-2115 от 21.12.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 4 декабря 2020 года № ОД-2006";

— приказ № ОД-2116 от 21.12.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 11 декабря 2020 года № ОД-2052";

— информационное письмо № ИН-01-59/174 от 15.12.2020 "О недопустимости предложения сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в октябре 2020 г; информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1.10.2020; сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк" и АО МКБ "ДОМ-БАНК"; объявления Банка России.