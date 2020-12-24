МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг утром снижается в среднем на 2% в рамках консолидации, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.20 мск биткоин дешевел на 1,79% — до 23 107 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он опускался в цене на 2,11% — до 23 060 долларов.

На долю биткоина приходится 69,2% всего глобального рынка криптовалют.

На прошлой неделе цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, с 21 тысячи до 23 тысяч долларов. В ночь на понедельник цена биткоина превысила 24 тысячи долларов, установив новый исторический рекорд — 24 298 долларов. Аналитик рассказал, как вырастут криптовалюты и золото в 2021 году

"Несмотря на мощный рост биткоина в четвертом квартале, его волатильность достаточно низкая. Говорить о дальнейшем движении цены — делиться лишь догадками. Но сейчас все эксперты сходятся во мнении, что рынок биткоина находится в стадии консолидации или роста", — прокомментировал РИА Новости директор Binance в России Глеб Костарев.

"Мы видим 200% доходности с начала года с приростом примерно на 20% в декабре. Ослабевает и корреляция с традиционными рынками — 90-дневная корреляция между биткоином и индексом S&P 500 находится на самом низком уровне с момента падения рынка в марте 2020 года", — добавил он.

"С начала недели биткоин консолидируется в диапазоне 22 400 — 24 100 долларов. От максимума цена падала примерно на 10%, что в общем не много. Альткоины, в том числе "эфир" (криптовалюта ETH — ред.), снижаются заметно больше. Коррекция в "эфире" достигала 19%. На мой взгляд, для консолидации подобные уровни приемлемы, но в случае снижения больше чем на 20% для биткоина и 30% для "эфира" тренд окажется под угрозой", — отметил в свою очередь независимый эксперт Мансур Гусейнов.