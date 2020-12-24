МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Россиянам следует воздержаться от валютных вкладов из-за прогнозируемой нулевой, а в ряде случаев и отрицательной доходности. Об этом написало информационное агентство URA.RU со ссылкой на мнение экономиста Виталия Калугина.

"По валютным вкладам проценты превратились практически ни во что. Соответственно держать валюту в банке становится абсолютно бессмысленно", — отметил Калугин. Экономист напомнил, что российские банки через ЦБ пытались пролоббировать тему отрицательных валютных ставок с положительным депозитом, однако никто им этого сделать не разрешил. Поэтому, по мнению Калугина, единственное, что остается финансовым организациям — практически обнулить ставки по депозитам.

Калугин предложил биржевые инструменты с низким риском в качестве альтернативы валютным вкладам. "Есть разные фонды, в которых складывается корзинка из гособлигаций и российских крупных компаний. Там у них высокая доходность. Даже с учетом всех налогов, 2,5% годовых получить вполне реально", — рассказал экономист.

Еще одной альтернативой валютным вкладам эксперты назвал недвижимость. По словам руководителя пресс-службы федеральной компании "Этажи" Ивана Камельских, недвижимость всегда является ликвидной. "На рынке всегда есть объекты, которые очень активно растут в цене. Те же однушки и студии более ликвидны, потому что больше растут в цене, чем двушки и трешки. И соответственно рост цен на такие объекты значительно превышает инфляцию", — отметил Камельских в разговоре с URA.RU.