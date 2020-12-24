МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Заем на новогодние подарки берет каждый десятый россиянин. Об этом стало известно из исследования платформы Webbankir. Как получить кредит, если все банки вам отказали

Количество займов, выданных в предновогодний период (с 11-е по 23-е декабря) 2020 года на финансовой онлайн-платформе Webbankir по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 23%. В сравнении же со среднемесячными значениями ноября число займов увеличилось на 10%.

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев объяснил, что "спрос на займы в декабре растет каждый год: люди готовятся к длинным праздникам, покупают продукты для новогоднего стола и подарки. И даже необычный и во многом сложный 2020 год не стал исключением". Он подчеркнул, что "традиционно количество займов начинает расти во второй половине декабря. А пик заявок приходится на последние числа месяца, когда их становится в 3-4 раза больше, чем в обычные дни".

Согласно исследованию платформы Webbankir, займы на подарки входят в топ-5 целей займов, а берут их примерно 10% заемщиков. Что же касается средней суммы займа на платформе Webbankir, то она составила около 10 тысяч рублей.