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2020
https://1prime.ru/finance/20201224/832670031.html
Россияне взяли в декабре на четверть больше займов, чем год назад
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Заем на новогодние подарки берет каждый десятый россиянин. Об этом стало известно из исследования платформы Webbankir. Количество займов, выданных в предновогодний период (с 11-е... ПРАЙМ, 24.12.2020
займы, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Заем на новогодние подарки берет каждый десятый россиянин. Об этом стало известно из исследования платформы Webbankir.
Количество займов, выданных в предновогодний период (с 11-е по 23-е декабря) 2020 года на финансовой онлайн-платформе Webbankir по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 23%. В сравнении же со среднемесячными значениями ноября число займов увеличилось на 10%.
Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев объяснил, что "спрос на займы в декабре растет каждый год: люди готовятся к длинным праздникам, покупают продукты для новогоднего стола и подарки. И даже необычный и во многом сложный 2020 год не стал исключением". Он подчеркнул, что "традиционно количество займов начинает расти во второй половине декабря. А пик заявок приходится на последние числа месяца, когда их становится в 3-4 раза больше, чем в обычные дни".
Согласно исследованию платформы Webbankir, займы на подарки входят в топ-5 целей займов, а берут их примерно 10% заемщиков. Что же касается средней суммы займа на платформе Webbankir, то она составила около 10 тысяч рублей.