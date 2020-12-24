МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Российские банки в ноябре 2020 года замедлили продажу золота: запасы данного драгоценного металла у них сократились на 9 тонн против 23,6 тонны месяцем ранее, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.

По данным ЦБ, на 1 декабря "золотые" счета были у 48 кредитных организаций. Из них запасы в желтый драгметалл сократились у 29 банков — на 9,9 тонны. Больше всех по-прежнему продавал ВТБ: банк в прошлом месяце сократил свои запасы на 6 тонн, до 31,9 тонны.

На втором месте расположился Газпромбанк, уменьшивший свои запасы желтого драгметалла на 1,8 тонны — до 2,6 тонны. Тройку лидеров по сокращению запасов замыкал Сбербанк: он в прошлом месяце продал 1,1 тонны золота, снизив вложения в драгметалл до 5 тонн. Вложения российских банков в драгметаллы упали до минимума с начала года

При этом 15 кредитных организаций нарастили свои запасы золота, но всего лишь на 0,95 тонны. Наибольший прирост зафиксировал Азиатско-Тихоокеанский банк, увеличивший свои запасы на 0,75 тонны — до 2,8 тонны. Хранилища небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" пополнились на 0,2 тонны золота — до 0,3 тонны.

На третьем месте находится Челябинвестбанк, чьи запасы подросли на 0,025 тонны — до 0,045 тонны золота.

Хотя золото является основным "металлическим" активом для банков, они делают небольшие вложения и в другие металлы. Так, их запасы выросли в ноябре в перерасчете на тонны золота на 0,8 тонны, до 7,4 тонны. Еще 7,5 тонны драгоценных металлов в перерасчете на золото находились у банков в пути, в монетах или в памятных медалях.

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