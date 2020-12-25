МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Забалансовые вклады не отражаются в отчетности банка, а это означает, что деньги вы отдаете не банку, а мошенникам, рассказал агентству "Прайм" владелец инвестиционно-девелоперского холдинга Styness Максим Лалакин.

Если вы положили деньги на такой вклад-обманку, есть несколько вариантов развития событий. Во-первых, деньги могут брать по указанию собственников банка для финансирования своих проектов или близких бизнесменов по завышенному тарифу, объясняет финансист.

"Во-вторых, средства также могут брать по указанию собственников, но им уже известно, что у банка в ближайшее время отзовут лицензию. В-третьих, это может быть инициатива банковских сотрудников, которые реализуют какие-то свои незаконные схемы", — поясняет он.

Понять, что вам предлагают открыть или уже открыли забалансовый вклад, можно по нескольким признакам. Насторожиться стоит при предложении завышенных процентов по депозиту, считает Лалакин.

"Дело в том, что ЦБ РФ регламентирует верхнюю планку процентной ставки, поэтому ее превышение может свидетельствовать о забалансовом характере вклада", — поясняет он. Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке

Другой важный признак — отсутствие информации в личном кабинете о наличии вклада. Главный риск здесь в том, что такие вклады не застрахованы, то есть их нельзя будет вернуть при банкротстве банка. Конечно, можно попытаться это сделать, обратившись в правоохранительные органы, но вероятность возврата довольно низкая, заключил Лалакин.