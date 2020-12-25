ЛОНДОН, 25 дек — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Глобальные инвесторы после "шокового" 2020 года будут заинтересованы в акциях технологических, фармацевтических компаний и проектов, связанных с медициной, заявила РИА Новости старший аналитик по инвестициям и рынкам британской финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. Инвесторы проявляют интерес к бумагам с защитой от инфляции

Пандемия коронавируса в 2020 году значительно изменила взгляд инвесторов на финансовый рынок и определила их дальнейшую стратегию: переход на удаленную работу, возросший спрос на технологии, а также потребность в качественных лекарствах и медицине продиктовали приоритеты не только на 2021 год, но и на последующие несколько лет, считает эксперт.

"Несмотря на прорыв в вакцинах, мы все еще находимся в туннеле неуверенности в том, когда мировая экономика действительно оправится, а вспышки вируса приводят к новым локдаунам", — отметила Стритер.

АППЕТИТ К ТЕХНОЛОГИЯМ СОХРАНИТСЯ

Эксперт утверждает, что акции технологических компаний, несмотря на высокую цену, а также риски ужесточения регулирования и судебные преследования в отдельных странах, все еще остаются одними из самых привлекательных для инвесторов. Изменившееся поведение потребителей в пандемию лишь подстегивает спрос на технологии.

"Акции технологических компаний, которые уже продемонстрировали большой рост, по-прежнему будут более надежной долгосрочной ставкой. Огромный аппетит к недавнему размещению акций Airbnb в ходе IPO лишь подтверждает этот энтузиазм", — подчеркнула собеседница агентства.

Оценка бумаг этого сектора может измениться после ужесточения законодательства в отношении технологических гигантов. Так, европейские и американские власти пытаются усилить регулирование технологических платформ. "Для принятия законов потребуется время, но ветер перемен уже дует в направлении гораздо более жесткого регулирования, что, вероятно, окажет давление на оценки в будущем", — добавила Стритер.

ФАРМАЦЕВТИКА И МЕДИЦИНА

В условиях пандемии инвесторы обратили пристальное внимание на сектор фармацевтики и медицины. Разработка вакцины и эффективных лекарственных препаратов от коронавируса будут привлекать инвесторов как на рынке акций, так и в сделках по слиянию и поглощений, отмечает Стритер. При этом рост будет и в компаниях, не связанных напрямую с вакциной от COVID-19.

"Мы ожидаем всплеск интереса не только к компаниям, предлагающим лечение или вакцины от коронавируса, но и к компаниям, занимающимся диагностикой или медицинским оборудованием. Производство также, вероятно, будет пользоваться спросом, поскольку страны повышают свою готовность к будущим пандемиям", — полагает эксперт.

"Компании, занимающиеся инновационной клеточной и генной терапией с передовыми исследованиями и разработками, также могут оказаться в центре внимания для поглощения. Лекарства и методы лечения редких заболеваний могут иметь высокие цены, поэтому они привлекательны для крупных фармацевтических компаний, стремящихся увеличить потоки доходов", — прогнозируют в Hargreaves Lansdown.

"Технологические компании в области здравоохранения, которые располагают большими базами данных, также будут представлять интерес, не обязательно только для компаний фармсектора, но и для крупных технологических игроков, которые рассматривают такие приобретения в качестве способа "взломать" рынок медицинских услуг. Крупные фармацевтические компании будут стремиться покупать более мелких технологических игроков с целью получить опыт в области "больших данных", чтобы максимально использовать свои собственные исследования и разработки", — резюмировала собеседница РИА Новости.