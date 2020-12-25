 

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу умеренно растет на фоне празднования католического Рождества, поднявшись выше 23,5 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Биткоин: покупать или избавляться?

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.29 мск биткоин дорожал на 2,43% — до 23 546 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 1,52%, до 23 536 долларов. На долю биткоина приходится примерно 68% всего глобального рынка криптовалют.

При этом фондовые и товарные рынки Запада в пятницу закрыты в связи с католическим Рождеством.

На прошлой неделе цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, с 21 тысячи до 23 тысяч долларов. В ночь на понедельник цена биткоина превысила 24 тысячи долларов и установила новый исторический рекорд — 24 298 долларов. После этого биткоин перешел к консолидации.

Биткоин: все самое худшее еще впереди

"Консолидация в биткоине продолжается, диапазон 22400-24100 долларов. Поскольку сегодня рынки закрыты в связи с католическим Рождеством, криптовалюты, скорее всего, останутся в боковике. В целом фон на рынках позитивный, и тренд по прежнему вверх, так что на следующей неделе возможно продолжение роста", — прокомментировал РИА новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Психологический фон крипторынка, достигшего определенного равновесия, все еще имеет силы, чтобы возобновить "бычий" тренд и поднять биржевой курс биткоина близко к недавним пиковым показателям. Однако к концу текущего дня мы предполагаем, что он достигнет значений в 23 800 долларов за монету", — добавил директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

 