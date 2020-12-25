МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу умеренно растет на фоне празднования католического Рождества, поднявшись выше 23,5 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Биткоин: покупать или избавляться?

При этом фондовые и товарные рынки Запада в пятницу закрыты в связи с католическим Рождеством.

На прошлой неделе цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, с 21 тысячи до 23 тысяч долларов. В ночь на понедельник цена биткоина превысила 24 тысячи долларов и установила новый исторический рекорд — 24 298 долларов. После этого биткоин перешел к консолидации.

Биткоин: все самое худшее еще впереди

"Психологический фон крипторынка, достигшего определенного равновесия, все еще имеет силы, чтобы возобновить "бычий" тренд и поднять биржевой курс биткоина близко к недавним пиковым показателям. Однако к концу текущего дня мы предполагаем, что он достигнет значений в 23 800 долларов за монету", — добавил директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.