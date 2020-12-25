МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Банк России с 11 января создает на базе существующих департаментов два новых, которые будут отвечать за управление данными и статистику, говорится в сообщении регулятора.

"С 11 января 2021 года в Банке России создается департамент статистики на базе департамента статистики и управления данными. Директором департамента остается Екатерина Прокунина", — говорится в сообщении. Отмечается, что департамент статистики продолжит курировать первый первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Рубль переболел COVID под наблюдением ЦБ

Кроме того, регулятор создает департамент управления данными. "Новый департамент создается с 11 января 2021 года на базе департамента обработки отчетности, к которому присоединяется Центр управления данными (сейчас входит в департамент статистики и управления данными)", — добавляет регулятор.

Новый департамент будет отвечать за методологию и организацию управления данными в ЦБ, сбор и обработку отчетности и других данных, регулирование и контроль за деятельностью бюро кредитных историй, ведение базы данных Центральным каталогом кредитных историй. Также он будет курировать Центр сбора и обработки отчетности регулятора.

Директором департамента с 12 января будет назначен Алексей Луковников, который имеет почти 30-летний опыт работы в финансах и IT. Департамент управления данными будет курировать председатель Банка России.

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