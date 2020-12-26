МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Команда нового президента США Джо Байдена готовит для России новые сокрушительные санкции. Новая власть в Вашингтоне хочет наказать Москву, отключив от международной платежной системы SWIFT, сообщают "Известия". США готовят возможные санкции против России из-за инцидента с Навальным

Джо Байден намерен наказать Россию за предполагаемую роль в беспрецедентной хакерской атаке, которая затронула американский минфин, министерство торговли, Госдепартамент, а также ряд государственных агентств.

Эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис считает, что одной из мер воздействия на Россию может стать отключение ее от системы SWIFT.

Впрочем, еще в 2014 году Россия разработала альтернативу SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании еще около десятка зарубежных банков из стран из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Кроме того, как заявили в Центробанке, после внедрения цифрового рубля необходимость в SWIFT вообще отпадет.

Некоторые эксперты считают, что разговоры об отключении SWIFT ведутся не всерьез, и скорее рассчитаны на внутреннего американского потребителя.