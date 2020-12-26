Эксперты оценили опасность новых санкций Байдена
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Команда нового президента США Джо Байдена готовит для России новые сокрушительные санкции. Новая власть в Вашингтоне хочет наказать Москву, отключив от международной платежной системы SWIFT, сообщают "Известия".
Джо Байден намерен наказать Россию за предполагаемую роль в беспрецедентной хакерской атаке, которая затронула американский минфин, министерство торговли, Госдепартамент, а также ряд государственных агентств.
Эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис считает, что одной из мер воздействия на Россию может стать отключение ее от системы SWIFT.
Впрочем, еще в 2014 году Россия разработала альтернативу SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании еще около десятка зарубежных банков из стран из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Кроме того, как заявили в Центробанке, после внедрения цифрового рубля необходимость в SWIFT вообще отпадет.
Некоторые эксперты считают, что разговоры об отключении SWIFT ведутся не всерьез, и скорее рассчитаны на внутреннего американского потребителя.
https://1prime.ru/finance/20201226/832684723.html