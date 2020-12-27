МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Каждый россиянин может накопить миллион долларов до пенсии, если начнет инвестировать. Об этом рассказал независимый финансовый консультант Роман Романюк, сообщает URA.RU со ссылкой на REGNUM.

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"Нужно начинать инвестировать как можно раньше, делать это как можно дольше и инвестировать под максимальный процент, разумеется с приемлемым уровнем риска", — пояснил эксперт.

По его словам, если заняться этим самостоятельно, то с 23 до 65 лет можно накопить миллион долларов, инвестируя по 154 доллара ежемесячно под 10% годовых. При использовании услуг инвестиционных консультантов, доходность можно увеличить до 14% и тогда откладывать придется всего по 48 долларов в месяц.