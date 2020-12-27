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2020
https://1prime.ru/finance/20201227/832689606.html
Финансист сказал, как накопить миллион долларов до пенсии
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Каждый россиянин может накопить миллион долларов до пенсии, если начнет инвестировать. Об этом рассказал независимый финансовый консультант Роман Романюк, сообщает URA.RU со... ПРАЙМ, 27.12.2020
новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Каждый россиянин может накопить миллион долларов до пенсии, если начнет инвестировать. Об этом рассказал независимый финансовый консультант Роман Романюк, сообщает URA.RU со ссылкой на REGNUM.
"Нужно начинать инвестировать как можно раньше, делать это как можно дольше и инвестировать под максимальный процент, разумеется с приемлемым уровнем риска", — пояснил эксперт.
По его словам, если заняться этим самостоятельно, то с 23 до 65 лет можно накопить миллион долларов, инвестируя по 154 доллара ежемесячно под 10% годовых. При использовании услуг инвестиционных консультантов, доходность можно увеличить до 14% и тогда откладывать придется всего по 48 долларов в месяц.