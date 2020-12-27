МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Каждый россиянин может накопить миллион долларов до пенсии, если начнет инвестировать. Об этом рассказал независимый финансовый консультант Роман Романюк, сообщает URA.RU со ссылкой на REGNUM. Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать после выхода на пенсию

"Нужно начинать инвестировать как можно раньше, делать это как можно дольше и инвестировать под максимальный процент, разумеется с приемлемым уровнем риска", — пояснил эксперт.

По его словам, если заняться этим самостоятельно, то с 23 до 65 лет можно накопить миллион долларов, инвестируя по 154 доллара ежемесячно под 10% годовых. При использовании услуг инвестиционных консультантов, доходность можно увеличить до 14% и тогда откладывать придется всего по 48 долларов в месяц.