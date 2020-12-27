МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Отключение российской финансовой системы от международной платежной системы SWIFT — вот вероятный сценарий санкций против России от команды избранного президента США Джо Байдена. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов, именно так Вашингтон задумал наказать Москву за якобы совершенную хакерскую атаку.

Эксперты оценили возможные последствия от санкций против России.

В частности, эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис заявил, что одна из серьезных угроз для России — вероятное отключение России от системы SWIFT.

Однако газета напоминает, что еще шесть лет назад — в 2014 году — Россия создала альтернативу SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней были подключены все российские банки и компании, а также около десятка зарубежных банков из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Эксперты особо отмечают, что благодаря этому Россия, как и ее партнеры, готовы к возможному отключению от SWIFT.

Собеседники добавляют, что отключение России от платежной системы может иметь другие причины, а не хакерскую атаку.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева считает, что США могут ввести санкции на фоне возобновления строительства российского газопровода "Северный поток 2".

При этом финансовый аналитик Артем Звездин прогнозирует, что отключение от SWIFT ударит в первую очередь по деловому сотрудничеству России и США. Он добавляет, что рассказы об отключении SWIFT рассчитаны скорее на внутреннего потребителя в США: его необходимо настроить в сторону будущего президента Байдена.