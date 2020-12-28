МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Гражданин, проходящий процедуры банкротства, должен иметь в виду, что далеко не все долги будут списаны судом в результате признания его несостоятельным (банкротом). Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова. Эксперт рассказал, что грозит вашему жилью из-за банкротства прежнего хозяина

Обстоятельства, при которых признанный банкротом гражданин не освобождается от своих долговых обязательств, указаны в Законе "О несостоятельности (банкротстве)". Так, не будет списан долг, если банкрот не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду; при уклонении от уплаты налогов и сборов и в ряде других случаев.

Гражданин не будет освобожден от обязательств, если он привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, а также за преднамеренное или фиктивное банкротство.

"При этом следует учитывать условие, что соответствующие правонарушения совершены в рассматриваемом деле о банкротстве", — уточняет эксперт.

Кроме того, долг не спишут, если гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество при исполнении конкретных обязательств.

Также гражданину не стоит рассчитывать на списание долга, если он предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, а также при наличии требований кредиторов по текущим платежам и требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Эксперт объяснил, как понять, что банку грозит банкротство

"В ряде случаев применительно к банкротству граждан арбитражные суды указывают в определениях на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств", — конкретизировала Свечникова.

Если есть обязательства по выплате зарплаты и выходного пособия, то они тоже не списываются в рамках банкротства. Сохраняются и требования кредиторов о взыскании алиментов, возмещении морального вреда.

"Закон устанавливает и ряд иных обстоятельств, при которых гражданин, являющийся должником в деле о банкротстве, не освобождается от своих обязательств, поэтому нельзя рассчитывать на то, что на основании решения суда будут списаны все его долги", — заключила юрист.