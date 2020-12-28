МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Москва и Подмосковье возглавили список самых популярных регионов у телефонных мошенников, пишет в понедельник РБК со ссылкой на исследование компании BI.ZONE (дочерняя структура Сбербанка). WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах с 1 января

В списке российских регионов с наибольшим числом мошеннических звонков за весь год значится порядка 15 миллионов звонков злоумышленников.

Сбербанк получил свыше 3,4 миллиона жалоб на такие звонки. В 2019 году таких жалоб в банк было только 2,5 миллиона.

На столичный регион приходится 28,8% всех звонков мошенников. Далее идут:

Санкт-Петербург и Ленинградская область — 8,7%,

Краснодарский край — 3,4%,

Свердловская область — 3,1%,

Ростовская область — 2,4%,

Самарская область — 2,3%.

Также под прицелом мошенников находятся жители Челябинской, Нижегородской и Новосибирской областей — по 2%. в Татарстане и Башкирии по 1,9%, в Красноярском крае — 1,5%.

Эксперты объясняют популярность Москвы и Петербурга у телефонных мошенников численностью населения и платежеспособностью в этих городах.

Больше всего нежелательных звонков фиксируется в дневное (14:00) и вечернее время (с 16:00 до 20:00).

Меньше всего звонят с 14:00 до 15:10, когда, предположительно, "мошенники обедают".