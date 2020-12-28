2020-12-28T09:27:51+03:00
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2020-12-28T09:27:51+03:00
2020
https://1prime.ru/finance/20201228/832695021.html
Эксперты назвали самые популярные среди телефонных мошенников регионы
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Москва и Подмосковье возглавили список самых популярных регионов у телефонных мошенников, пишет в понедельник РБК со ссылкой на исследование компании BI.ZONE (дочерняя структура... ПРАЙМ, 28.12.2020
россия, кибербезопасность, мошенничество, новости, технологии, финансы, банки, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Москва и Подмосковье возглавили список самых популярных регионов у телефонных мошенников, пишет в понедельник РБК со ссылкой на исследование компании BI.ZONE (дочерняя структура Сбербанка).
В списке российских регионов с наибольшим числом мошеннических звонков за весь год значится порядка 15 миллионов звонков злоумышленников.
Сбербанк получил свыше 3,4 миллиона жалоб на такие звонки. В 2019 году таких жалоб в банк было только 2,5 миллиона.
На столичный регион приходится 28,8% всех звонков мошенников. Далее идут:
- Санкт-Петербург и Ленинградская область — 8,7%,
- Краснодарский край — 3,4%,
- Свердловская область — 3,1%,
- Ростовская область — 2,4%,
- Самарская область — 2,3%.
Также под прицелом мошенников находятся жители Челябинской, Нижегородской и Новосибирской областей — по 2%. в Татарстане и Башкирии по 1,9%, в Красноярском крае — 1,5%.
Эксперты объясняют популярность Москвы и Петербурга у телефонных мошенников численностью населения и платежеспособностью в этих городах.
Больше всего нежелательных звонков фиксируется в дневное (14:00) и вечернее время (с 16:00 до 20:00).
Меньше всего звонят с 14:00 до 15:10, когда, предположительно, "мошенники обедают".