МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Половина россиян не поддерживает создание в стране Единой биометрической системы (ЕБС). Как пишет РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФТИ, только 19% опрошенных разместили в ЕБС свои персональные данные.

При этом треть респондентов не смогли назвать причины недоверия к ЕБС.

Остальные испугались слежки государства или же не уверены в защите личных данных.

Только 19% заявили о том, что уже участвуют в ЕБС, хотя сама система работает с 2018 года.

Свыше трети респондентов никогда не слышали о возможности сдать свои биометрические данные в банке. Причем в Москве и Санкт-Петербурге таких 36%, в остальных городах-миллионниках — 28%.

Два крупнейших города страны отстают и по числу зарегистрировавшихся в системе граждан, только 14%.