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Россияне испугались биометрии от государства
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Половина россиян не поддерживает создание в стране Единой биометрической системы (ЕБС). Как пишет РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФТИ, только 19%... ПРАЙМ, 28.12.2020
россия, биометрия, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Половина россиян не поддерживает создание в стране Единой биометрической системы (ЕБС). Как пишет РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФТИ, только 19% опрошенных разместили в ЕБС свои персональные данные.
При этом треть респондентов не смогли назвать причины недоверия к ЕБС.
Остальные испугались слежки государства или же не уверены в защите личных данных.
Только 19% заявили о том, что уже участвуют в ЕБС, хотя сама система работает с 2018 года.
Свыше трети респондентов никогда не слышали о возможности сдать свои биометрические данные в банке. Причем в Москве и Санкт-Петербурге таких 36%, в остальных городах-миллионниках — 28%.
Два крупнейших города страны отстают и по числу зарегистрировавшихся в системе граждан, только 14%.