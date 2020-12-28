МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Россияне в конце года переключились с накопительных счетов в банках на краткосрочные депозиты, заявил начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин. Россияне стали больше сберегать

"Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов", — сказал Степочкин, чей комментарий приводит пресс-служба ВТБ.

Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, пояснил он. "Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении", — отметил Степочкин.

В ВТБ считают, что на развитие рынка сбережений в 2021 году будет влиять несколько ключевых факторов. В первую очередь, это уровень ключевой ставки: если ЦБ РФ начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Отмечается, что окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно — к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады. Банк России выразил сомнение в надежности доллара как средства сбережения

"Жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета", — ожидают в банке.

Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты, считают в ВТБ. "Однако мы ожидаем, что в 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом", — добавил Степочкин.