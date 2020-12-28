МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Банк России ведет переговоры о присоединении к Промсвязьбанку санируемого "Московского индустриального банка" (МИнБанка), сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Российские банки в ноябре резко сократили выдачу кредитных карт

"Мы действительно ведем сейчас такие переговоры. Это одно из прорабатываемых решений с учетом профиля банка, большого портфеля кредитов промышленности, представленности в регионах. Эти особенности бизнес-модели снижают привлекательность банка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для Промсвязьбанка, развивающего близкие направления", — ответили в ЦБ на вопрос агентства, прорабатывается ли вопрос о присоединении МИнБанка к Промсвязьбанку.

По данным РИА Рейтинг, на 1 ноября МИнБанк занимал 28-е место в российской банковской системе по величине активов (435,8 миллиарда рублей). Он был взят на санацию Банком России в январе 2019 года. У МИнБанка большой пул проблемных и непрофильных активов — объектов недвижимости, промышленных, сельскохозяйственных предприятий.

Промсвязьбанк — опорный банк для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Осенью он стал инвестором Роскосмосбанка в рамках его санации, а в начале декабря приобрел 100% акций этой кредитной организации у "Роскосмоса".