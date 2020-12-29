МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Популярность биткоина активно растет по мере увеличения стоимости криптовалюты, уже сегодня в сети за биткоины можно приобрести туристическую путевку, игры и услуги в салонах красоты, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

На прошлой неделе цена биткоина обновила последовательно несколько исторических максимумов — сначала превысив отметки в 25 тысяч долларов, затем — в 26 тысяч долларов, а после — в 27 тысяч долларов. В воскресенье цена биткоина превысила уровень в 28 тысяч долларов и достигла нового исторического максимума — 28 395 долларов.

"Криптовалюты постепенно лишаются мифа, о том, что это максимально анонимная форма, которая используется для покупки нелегальных товаров в даркнете. Помимо того, что криптовалюты сегодня мониторятся лучше любой консервативной мировой валюты, к криптовалютам постепенно приходят институциональные продавцы услуг. Как правило, это услуги, обладающие высокой стоимостью и их покупка без конвертации экономит хорошие средства", — отметил эксперт. Биткоин в очередной раз обновил исторический максимум

По его словам, за биткоины уже можно приобрести инвестиционные продукты — от услуг криптовалютных фондов до консервативных финансовых инструментов.

"Вы можете купить туристический тур или забронировать самолет. Интернет магазины с электронными товарами предлагают игры, сервисы, лицензии на программное обеспечение. Сфера высокотехнологического консалтинга – это от разработки до юридических услуг, интернет-магазины с товарами на доставке – от красоты до деловых атрибутов", — отметил он.

"Наиболее экспериментальные заведения Москвы – рестораны, бары, кофейни с возможностью оплатить криптовалютой. Некоторые из перечисленных участников просят дополнительно идентифицироваться и выбрать определенную криптовалюту", — добавил он.