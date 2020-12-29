МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ, Маргарита Горчакова. Российские страховщики поделились с РИА Новости самыми необычными запросами на страхование и нестандартными страховыми случаями, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году. Далеко не все из них связаны с пандемией, а значит, жизнь все-таки идет своим чередом.

Так, в страховую компанию "Согласие" в этом году обращались за страхованием байкерского клуба, молитвенного дома и плавучей гостиницы. А еще страховщика трижды просили застраховать самогонные аппараты. В "Совкомбанк Страховании" хотели застраховать только что отремонтированный туалет в 8-этажном доме — стены, перекрытия, отделку и сантехнику.

А у "Росгосстрах Жизни" появился клиент редкой профессии — лесопатолог, который следит за состоянием деревьев. Он решил купить страховку после того, как серьезно повредил глаз, наткнувшись на сук в чаще.

И все-таки год прошел под знаком коронавируса. Интересовались этой темой и потенциальные страхователи. Другой клиент "Росгосстрах жизни" хотел стать участником клинических испытаний и попросил застраховать его от возможных последствий применения вакцины от COVID-19. В России может появиться страхование от безработицы

"Совкомбанк Страхование" просили в программу ДМС включить опцию регулярного обеспечения масками и перчатками, при этом их износостойкость также хотели застраховать. Еще один клиент уточнял, можно ли застраховать отдельно легкие и как будет формироваться страховая сумма в зависимости от степени их поражения.

При этом россияне заботились не только о своем здоровье и благополучии. У "Сбербанк страхования" в период локдауна были запросы по поводу страхования собак при передаче их на прогулку с другим человеком.

КОГДА ТЫ НА КОНЕ

Каждый год немалое количество россиян обращается к своим страховщикам после неудачного "общения" с домашними или дикими животными. Вот и клиенты "Капитал Лайф Страхование Жизни" (КЛСЖ) залечивали раны от укусов собак, кошек и змей. А один застрахованный получил производственную травму во время дойки коровы, которая лягнула его в колено.

В "Согласии", наоборот, был случай с пострадавшими коровами. "Одна из них, находясь в состоянии охоты, прыгнула на другую, животные упали и травмировались. Случай признан страховым, в настоящее время компания занимается урегулированием убытка", — рассказал страховщик. ЕК дала согласие на слияние польских топливных концернов Orlen и Lotos

Кот клиента "Сбербанк страхования" подавился фисташкой. Питомцу потребовалась срочная операция и лечение, но в итоге все закончилось хорошо, и его владелец смог выдохнуть спокойно, как и кот.

А вот с кошкой застрахованного в "Ингосстрахе" произошло странное — по его заявлениям, она отравилась кормом. Страховщику пришлось провести целое расследование и проверить качество кошачьего питания. В результате выяснилось, что питание в норме, поэтому хозяин ничего не получил, и его заподозрили в том, что он захотел полечить кошку под надуманным предлогом.

УШИ, РУКИ И НОСЫ

Как известно, опасность может поджидать в любом месте, порой самом неожиданном. В течение года клиенты КЛСЖ получали выплаты по травмам, заработанным во время колки дров, после взрыва новогоднего фейерверка, после неудачного выхода из такси и даже прополки огорода.

В этом году меньше россиян смогли отправиться в отпуск. А у тех, кто все-таки поехал отдыхать, дела не всегда шли гладко, причем досаждать могли мелочи. Так, путешественник, застрахованный в "Абсолют Страховании", утром чистил ухо ватной палочкой, но что-то пошло не так, и часть ватки осталась в ухе. Сам с проблемой он не справился и прервал отпуск, чтобы попасть к медикам.

У другого клиента страховщика тоже была проблема с ухом: вспомнив народные рецепты лечения отита, он решил погреть его мешочком с горячей гречкой. Похоже, лечение помогло — боль утихла, но застрахованный заснул с этим мешочком на ухе и получил ожог ушной раковины.

Нетипичный случай произошел с клиентом "Тинькофф Страхования" из Подмосковья. Семья клиента уехала по делам, оставив дома купленный арбуз. Он оказался переспевшим и лопнул, пока хозяев не было в квартире. В результате страховщик выплачивал ущерб соседям снизу. Российский рынок акций на пороге 2021 года: в ожидании бума размещений

У клиента "Росгосстрах жизни" не удался романтический вечер. Выйдя из ванной, он хотел эффектно сбросить полотенце, но ударился рукой о стену и сломал несколько пальцев. А еще двум молодым людям не хватило навыка дипломатии — оба получили перелом носа в драке, причем один из них в кафе с говорящим названием "Щепки-тряпки".

Пока кто-то боится заболеть новым вирусом, другие пугаются мер профилактики. В магазине одного из клиентов "Ингосстраха" покупатель подумал, что получил химический ожог пальцев от антисептика. Правда, стоило потереть руки, и пугающий белый налет исчез сам собой.

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ

Клиент "Абсолют Страхования" наконец выбрался в магазин после карантина. Пока он закупался, начался ливень, и его машину на стоянке залило — причем так, что ее было уже не починить. А в Ростове-на-Дону в троллейбусе произошло короткое замыкание, и искры с его "усов" повредили сразу несколько автомобилей.

Стихия настигла и клиента "Тинькофф Страхования" — рядом с его машиной ударила молния. К счастью, пострадал только автомобиль. А другому автомобилисту испортила день ворона, которая пролетала с камнем в лапах, когда он ехал по своим делам. Их пути пересеклись, и ворона разбила камнем лобовое стекло.

В необычные ситуации попали сразу несколько автомобилистов, застраховавшихся по каско в "Росгосстрахе". У одного во время урагана улетел гараж, повредив машину, у другого в салоне загорелся пауэрбанк, а третий пострадал от детских капризов — ребенок выкинул игрушки из окна дома прямо на его авто.

ЗАПЛАТИТЕ ЧЕКАННОЙ МОНЕТОЙ

РИА Новости также попросило страховщиков рассказать о самых маленьких и больших выплатах в этом году. Крупными суммами похвастались страховщики жизни — их выплаты как по дожитию, так и по страховым случаям, бывает, исчисляются миллионами рублей. Насколько подорожают новогодние продукты к концу декабря

Так, например, "Сбербанк страхование жизни" выплатило 23 миллиона рублей и погасило ипотеку клиента. Похожая ситуация была у "Росгосстраха" по договору комплексного ипотечного страхования: выплата составила около 20,5 миллиона рублей. Клиент "Ренессанс жизни" получил 20 миллионов рублей по дожитию. У "Капитал Лайф Страхование Жизни" была крупная выплата клиенту в размере 160 миллионов рублей.

Но и страховщики non-life называли большие суммы — в основном такие выплаты связаны с ущербом имуществу юрлиц. Так, "Абсолют Страхование" заплатило клиенту больше 238 миллионов рублей из-за пожара, еще 230,5 миллиона за свое имущество получил клиент "Согласия". "Страховой дом ВСК" выплатил 213 миллионов рублей из-за гриппа птиц и 149 миллионов рублей — после аварии беспилотника. У "Ингосстраха" был случай с аварией грузового самолета, где страховая сумма составила более 1,9 миллиона долларов.

Были и на удивление маленькие выплаты: 103 рубля за повреждение одной единицы груза, 56 рублей за ремонт авто по каско с вычетом франшизы, около 130 рублей за две рейки сайдинга, 500 рублей за растяжение связок и еще 206 рублей за ушиб пальцев из-за неисправной тележки в магазине. Кому-то не повезло заболеть коронавирусом за рубежом — выплата по такому случаю исчисляется тысячами евро, а кто-то получил свои 2,42 евро за заболевший в отпуске живот.