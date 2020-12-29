МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Биткоин во вторник коррекционно дешевеет в пределах 3% после обновления очередного исторического максимума в воскресенье, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.25 мск биткоин дешевел на 2,5% — до 26 232 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 3,07%, до 26 213 долларов. На долю биткоина приходится примерно 69,1% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В воскресенье цена биткоина превысила 28 тысяч долларов, установив новый исторический максимум — 28 395 долларов. Биткоин торгуется у $27 тысяч после обновления исторического максимума

"После достижения 28400 долларов 27 декабря цены консолидируются в диапазоне 25500-27500 долларов. В случае коррекции ближайшей поддержкой может выступить диапазон 22700-24000 долларов. Поскольку после рождественских праздников традиционные рынки открылись ростом на фоне обещаний новых стимулов в США, криптовалюты тоже получают импульс для роста. По завершении консолидации и до Нового года мы можем увидеть новые максимумы", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Биткоин, несмотря на небольшую потерю в цене, покоряет новые высоты, а "бычье ралли" на рынке продолжается. Многие криптоинвесторы ждут не только дальнейшего роста биткоина, но и так называемого "альтсезона", во время которого вслед за биткоином резко расти в цене начинают и другие монеты", — говорит в свою очередь директор Binance в России Глеб Костарев.

"Возможно, этот сезон уже начал Ethereum, стоимость которого уже превышает 700 долларов. Его дальнейшему росту может способствовать запуск CME фьючерсов на Ethereum, который запланирован на 8 февраля 2021 году", — добавил он.