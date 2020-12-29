МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Минфин России и ЦБ РФ прорабатывают вопрос включения мер по повышению финансовой грамотности в национальные проекты, говорится в сообщении министерства.

"Министерство финансов РФ и Банк России проведут анализ государственных программ и национальных проектов и по итогам предложат включить в нацпроекты меры по повышению финансовой грамотности населения для достижения национальных целей развития", — отмечается в сообщении.

Такое решение было принято 28 декабря на заседании Межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы. Предложения участников заседания будут рассмотрены комиссией уже в 2021 году, уточняет Минфин. Банк России может упростить доступ иностранцев к аналогу SWIFT в России

Сопредседатели МВКК предложили скорректировать стратегию повышения финграмотности на период 2021-2023 годов с учетом целей по росту финансовой устойчивости российских семей. "В программы повышения финансовой грамотности населения необходимо включить компоненты долгосрочного планирования, вопросы общественных финансов, налоговой и бюджетной культуры. Обеспечение финансовой безопасности граждан – важнейшая задача финграмотности", — подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь обратила внимание на необходимость уделять больше внимания инвестиционной грамотности. В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с интеграцией в стратегию компонентов инвестиционной и цифровой финансовой грамотности, программы для самозанятых, малого и среднего предпринимательства. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

"Сложность в том, что люди начинают искать информацию только после того, как в их жизни появились проблемы, когда они столкнулись с мошенничеством, когда возникли трудности с выплатой кредита. Нам нужно сделать так, чтобы эта информация сопровождала людей до того, как произошла беда, необходимо, чтобы у них была определенная база знаний", — отметила Набиуллина.