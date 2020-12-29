МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. По заказу АЭИ ПРАЙМ эксперты агентства РИА Рейтинг провели анализ рынка страховых услуг по итогам трех кварталов 2020 года и подготовили рейтинг крупнейших страховых компаний России. Большинство страховых компаний включают COVID-19 в зарубежную медстраховку

Страховой рынок в 2020 году, как и многие другие сектора пострадал от пандемии коронавируса, при этом в части общерыночных темпов прироста страховых премий ситуация не выглядит очень плохой. Согласно статистике Центробанка РФ, по всем видам страхования (кроме ОМС) за девять месяцев текущего года было собрано 1,14 триллиона рублей страховых премий, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Стоит отметить, что в 2019 году темпы были даже более низкими (+0,1%). При этом за последние десятилетие годовая динамика собранных премий была радикально лучше, а в половине годовых результатов темпы прироста были двухзначными. Для сравнения, в наиболее удачном 2012 году темпы прироста составили +22,4%, а минимальный прирост, за исключением результата 2019 и 2020 годов, в 2015 году и составил +3,6%. Таким образом, два последних года, скорее всего, будут худшими по динамике за последние десять лет.

Объем страховых выплат за три квартала 2020 года составил 465 миллиардов рублей, а отношение страховых выплат к премиям составляет 40,6%, против 41,2% в 2019 году. Текущий уровень показателя заметно ниже результата 2014-2016 годов, когда отношение выплат к премиям было на уровне 50%. Заметную роль на динамику этого показателя оказывает страхование жизни, при котором сбор премий и выплаты сильно разнесены во времени (обычно 5-10 лет), и в последние два года начались крупные выплаты по ранее заключенным договорам, что несколько повысило общерыночное соотношение выплат и премий. Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что соотношение выплат и премий будет расти со временем, и в среднесрочной перспективе достигнет 50%.

ПОЛОВИНА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПОКАЗАЛИ ПРИРОСТ ПРЕМИЙ

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу АЭИ ПРАЙМ агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных за январь-сентябрь 2020 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).

В 2020 году продолжилась тенденция сокращения количества страховых компаний. Согласно статистике, количество действующих страховщиков на 1 октября 2020 года снизилось на 12% или на 21 компанию.

Для сравнения, суммарно за предыдущие три года страховой рынок покинуло 59 компаний, таким образом, темпы сокращения списка страховых компаний остаются относительно стабильными. Стоит отметить, что 16 страховщиков из нижней части рейтинга характеризовались совсем небольшим объемом собранных премий (менее 10 миллиона рублей). При этом еще у 17 компаний премии не превышают 100 миллионов рублей за три квартала. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что количество страховых компаний продолжит сокращаться, и в ближайшие три года, действующих организаций, вероятно останется менее 100. COVID обвалил в августе до минимума за 2 года объемы сделок по страхованию валютных рисков

Сокращение количества игроков страхового рынка приводит к укрупнению оставшихся компаний. В частности, медианный размер собранных страховых премий в текущем рейтинге составил 0,68 миллиарда рублей, что на 3,3% больше чем годом ранее. Также об укрупнении страховых компаний свидетельствует увеличение числа крупных компаний. Так, на 1 октября 2020 года уровень в 50 миллиардов рублей преодолели 9 страховые компании против 8 компании годом ранее.

Согласно результатам исследования, немого больше половины компаний в рейтинге характеризовалась ростом объема собранных за девять месяцев страховых премий. Согласно оценкам РИА Рейтинг на основе данных Банка России, объем страховых премий относительно результата прошлого года вырос у 77 компаний или у 51,6% компаний рейтинга. Таким образом, можно сказать что несмотря на пандемию большинство страховых компаний могут найти клиентов для продажи своих страховых продуктов. По мнению экспертов РИА Рейтинг, доля страховых компаний с ростом премий вероятно немного вырастет в 2021 году.

НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ ОПЯТЬ СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР

Первая десятка по итогам девяти месяцев 2020 года подверглась относительно сильной трансформации, также немного поменялся списочный состав компаний в ТОП-10. Первую десятку покинула "ВТБ Страхование" (объем премий снизился почти в 10 раз), а в число лидеров вошла компания "Ренессанс Жизнь". Стоит отдельно отметить, что "Сбербанк страхование жизни" была лидером по итогам 2018 года, однако объем собранных премий в 2019 году у этой компании снизился на 15,5%, и она заняла вторую строчку, а в 2020 году премии еще снизились на 34%, и теперь эта страховая располагается на четвертой позиции в рейтинге. Эксперт рассказал, как накопить деньги с помощью страхования жизни

Крупнейшей страховой компанией в 2020 году вновь стала страховая компания "СОГАЗ", которая вернула себе лидерство в 2019 году. Объем собранных страховых премий в 2020 году у компании "СОГАЗ" за девять месяцев составил 235 миллиардов рублей, а темпы прироста у этого страховщика оказались одними из самых высоких на рынке (+47,5%, третий результат в ТОП-30). Это обеспечило данному страховщику первое место с большим отрывом, фактически "СОГАЗ" собрал премий столько же, сколько вместе взятые последующие три компании в рейтинге, а прирост премий в деньгах больше, чем у всех российских страховых вместе взятых.

Согласно результатам рейтинга, на втором месте расположилась компания "АльфаСтрахование" с премиями за девять месяцев в объеме 82 миллиарда рублей. Третьей компанией по объему собранных премий стала "Ингосстрах" (80 миллиардов рублей премий в январе-сентябре 2020 года). На четвертом месте находится компания "Сбербанк страхование жизни", объем премий которой за январь-сентябрь 2020 года составил 78 миллиарда рублей, близи результат также показала "РЕСО-Гарантия" (77 миллиардов рублей). Также в ТОП-10 попали: "Росгосстрах", "ВСК", "АльфаСтрахование-Жизнь", "СОГАЗ-ЖИЗНЬ", и "Ренессанс Жизнь".

Наилучшая относительная динамика среди ТОП-30 страховых компаний в 2020 году была у компании "СОГАЗ-ЖИЗНЬ". Объем страховых премий этой компании вырос относительно результата прошлого года в 2,5 раза. На втором месте по темпам прироста страховых премий находится страховая компания "РСХБ-Страхование жизни" ее премии выросли в 1,9 раза. Таким образом, две самые динамичные страховые компании из ТОП-30 специализируются на страховании жизни.

По числу заключенных в первые девять месяцев 2020 года договоров очередной год подряд лидирует компания "АльфаСтрахование", у которой насчитывается 25 миллионов заключенных договоров страхования. При этом наибольшее количество договоров у этой страховой компании заключено в трех категориях: страхование прочего имущества граждан, страхование финансовых рисков и страхование от несчастных случаев и болезней, суммарно на эти три вида страхования у "АльфаСтрахование" приходится примерно 85% всех заключенных договоров, но в денежном выражении они приносят лишь порядка 20% премий. Второй и третьей компанией по количеству заключенных договор в 2020 году, стали "ВСК" с 18 миллионами договоров и "Росгосстрах" с 12 миллиона договоров.

По количеству действующих договоров на 1 октября 2020 года тройка лидеров выглядит немного иначе — лидером является "АльфаСтрахование" с количеством действующих договоров в количестве 16,6 миллиона договоров, следом за ним расположились "Росгосстрах" и "Сбербанк страхование" у которых количество действующих договор составляет 12,1 и 10,8 миллионов договоров соответственно.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, перспективы российского рынка страхования в конце 2020 год выглядят умерено-позитивными. Ситуация с коронавирусом и экономикой относительно стабильная, поэтому спрос на страховые услуги будет на сопоставимом с 2019 годом уровне. В 2021 году можно ожидать некоторой активизации рынка страховых услуг, однако рост премий вряд ли будет двузначным.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий по итогам января-сентября 2020 года в PDF-формате >>