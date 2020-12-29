МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Венчурное инвестирование в новые технологии в российском страховании ("иншуртех") осложняется небольшой емкостью рынка с точки зрения возможной выручки, отсутствием понятной стратегии выхода для инвесторов и риском копирования технологий, рассказал РИА Новости директор по развитию бизнеса ИТ-компании КРОК в страховании Денис Гаврилов.

Один из ключевых факторов для инвесторов – объем целевого рынка для проекта и доля, которую на нем может занять компания, поясняет собеседник агентства. При этом уровень проникновения добровольных видов страхования в России крайне невелик, несмотря на достаточно большой потенциал, отмечает он. В итоге из-за относительно небольшого рынка в целом сроки окупаемости инвестиций в проекты удлиняются, делая их неинтересными для венчурных инвесторов. Мишустин поручил создать механизмы для роста инвестиций госкорпораций в венчурные фонды

Кроме того, еще до принятия решения о вложении денег каждый инвестор думает о выходе — кому он продаст свою долю в проекте и с каким коэффициентом прибыльности. Гаврилов в связи с этим обращает внимание, что страховые компании на российском рынке, в отличие от зарубежного, не инвестируют в стартапы, развивающие интересные для них технологии. Они предпочитают пользоваться их услугами путем приобретения лицензии или по модели "подписки".

"Некоторые проекты становятся в целом прибыльными на горизонте от трёх-пяти лет, но дополнительное внешнее финансирование таким проектам уже не требуется, так как не позволит кратно вырасти из-за невысокой емкости в целом. Таким образом, венчурным инвесторам приходится рассчитывать только на прибыль от операционной деятельности, но это зачастую не соответствует уровню доходности, с которой сопряжено такое инвестирование", — объясняет эксперт. Телеком перенес коронавирус в легкой форме

Наконец, российские страховщики порой копируют и самостоятельно реализуют то, что предлагают им стартапы, отмечает Гаврилов. Поэтому в России, опять же в отличие от зарубежья, более популярны иншуртех-проекты, которые создают новые бизнес-модели для оценки страхового риска и дистрибьюции и которые тщательно оберегают свои ноу-хау.

"В этой связи особое распространение получили две модели, по которым работает российский рынок иншуртеха: выход на зарубежные рынки через создание MVP-проекта (минимально жизнеспособного продукта – ред.) в России или первоначальный запуск за границей, а уже затем приход в Россию – причем, не в первую очередь", — заключает Гаврилов.