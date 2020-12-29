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2020
https://1prime.ru/finance/20201229/832709058.html
Мошенники украли у россиян на треть больше денег, чем год назад
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Кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов банков РФ 2,5 миллиарда рублей, что почти на треть больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в обзоре Банка... ПРАЙМ, 29.12.2020
кража денег, банк россии, мошенники, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов банков РФ 2,5 миллиарда рублей, что почти на треть больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в обзоре Банка России.
"Всего с июля по сентябрь 2020 года мошенники провели 180 тысяч операций без согласия клиента на 2,5 миллиарда рублей. Рост этого показателя (+32% к такому же периоду прошлого года) объясняется в том числе увеличением объема операций с использованием электронных средств платежа", — говорится в сообщении.
По данным ЦБ РФ, россияне в третьем квартале из-за мошенников лишились почти 1,2 миллиарда рублей во время покупок в интернете.
С июля по сентябрь (третий квартал) регулятор выявил более 2,1 тысячи мошеннических интернет-ресурсов. За аналогичный период прошлого года их было выявлено 2,8 тысячи.
"Во время покупок в интернете злоумышленники похитили у граждан почти 1,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.