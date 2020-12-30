МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за ноябрь 2020 года увеличились на 0,8%, до 68 686,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Активы банков Московского региона в октябре выросли на 1,1%

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошел рост удельного веса рублевых активов (с 78,5% до 79,0%), при этом доля рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе, напротив, уменьшилась (с 77,2% до 76,8%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов увеличился (с 7,1% до 7,2%), как и удельный вес обязательств кредитных организаций (с 84,0% до 84,1%), а доля резервов на возможные потери, наоборот, уменьшилась (с 8,8% до 8,7%).

По состоянию на 01.12.2020 в Московском регионе действовало 213 кредитных организаций, в том числе 208 в Москве и 5 в Московской области (на 01.11.2020 в Московском регионе действовало 214 кредитных организации, из них 209 в Москве и 5 в Московской области).