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2020
https://1prime.ru/finance/20201230/832704775.html
Активы банков Московского региона в ноябре выросли на 0,8%
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Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за ноябрь 2020 года увеличились на 0,8%, до 68 686,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка... ПРАЙМ, 30.12.2020
активы банков, банк россии, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за ноябрь 2020 года увеличились на 0,8%, до 68 686,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошел рост удельного веса рублевых активов (с 78,5% до 79,0%), при этом доля рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе, напротив, уменьшилась (с 77,2% до 76,8%).
В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов увеличился (с 7,1% до 7,2%), как и удельный вес обязательств кредитных организаций (с 84,0% до 84,1%), а доля резервов на возможные потери, наоборот, уменьшилась (с 8,8% до 8,7%).
По состоянию на 01.12.2020 в Московском регионе действовало 213 кредитных организаций, в том числе 208 в Москве и 5 в Московской области (на 01.11.2020 в Московском регионе действовало 214 кредитных организации, из них 209 в Москве и 5 в Московской области).