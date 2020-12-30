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2020
https://1prime.ru/finance/20201230/832704825.html
Ресурсы банков Московского региона в ноябре увеличились на 1,4%
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Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за ноябрь 2020 года... ПРАЙМ, 30.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за ноябрь 2020 года увеличилась на 1,4%, до 4 923,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
За январь-ноябрь 2020 года банки Московского региона получили прибыль в размере 771,8 млрд рублей (за аналогичный период 2019 года — прибыль в размере 712,4 млрд рублей). По состоянию на 01.12.2020 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 657,9 млрд рублей (на 01.12.2019 года — убыток в размере 131,9 млрд рублей).