МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за ноябрь 2020 года увеличилась на 1,4%, до 4 923,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Ресурсы банков Московского региона в октябре сократились на 0,2%

За январь-ноябрь 2020 года банки Московского региона получили прибыль в размере 771,8 млрд рублей (за аналогичный период 2019 года — прибыль в размере 712,4 млрд рублей). По состоянию на 01.12.2020 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 657,9 млрд рублей (на 01.12.2019 года — убыток в размере 131,9 млрд рублей).