МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за ноябрь 2020 года снизилась на 1,6%, до 18 283,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Депозиты юрлиц в банках Московского региона выросли в октябре на 5,2%

Вклады населения (без учета средств на счетах эскроу) снизились на 1,4%, до 14 823,2 млрд рублей. При этом динамика валютных вкладов была положительной, а рублевых — отрицательной. Значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций уменьшилась с 22,1% до 21,6%.

За ноябрь 2020 года рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, уменьшилась (с 74,7% до 73,6%), а доля рублевых депозитов физических лиц (без учета средств на счетах эскроу), напротив, увеличилась (с 72,3% до 72,8%) в условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах за ноябрь 2020 года выросли на 8,4% и составили 8 909,6 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона увеличился с 12,1% до 13,0% на 01.12.2020.