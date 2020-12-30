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2020
https://1prime.ru/finance/20201230/832714096.html
Стало известно, о каких переводах россияне будут обязаны сообщать в ФНС
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Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан РФ с 1 июля 2021 года информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных суммах переводов с... ПРАЙМ, 30.12.2020
финансы, переводы, фнс, новости, экономика, налоги, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан РФ с 1 июля 2021 года информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных суммах переводов с использованием иностранных электронных кошельков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ обязывает граждан представлять налоговикам отчет о переводах без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, если сумма таких операций превышает 600 тысяч рублей в год.
Сейчас граждане, которые осуществляют операции в валюте за пределами РФ и открывают для этого счета в банках, должны представлять информацию об операциях в ФНС, но по электронным кошелькам таких требований нет.
Ожидается, что новая норма повысит эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства, будет способствовать усилению информационной безопасности и снижению рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.