МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан РФ с 1 июля 2021 года информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных суммах переводов с использованием иностранных электронных кошельков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Банки начнут передачу в ФНС данных об электронных кошельках

Документ обязывает граждан представлять налоговикам отчет о переводах без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, если сумма таких операций превышает 600 тысяч рублей в год.

Сейчас граждане, которые осуществляют операции в валюте за пределами РФ и открывают для этого счета в банках, должны представлять информацию об операциях в ФНС, но по электронным кошелькам таких требований нет.

Ожидается, что новая норма повысит эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства, будет способствовать усилению информационной безопасности и снижению рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.