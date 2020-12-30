МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия ЦБ РФ, в том числе позволяющий регулятору ограничивать комиссии платежных систем для банков за переводы денег с карт. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ наделяет ЦБ полномочиями устанавливать обязательные требования к операционной надежности кредитных и некредитных финансовых организаций в целях обеспечения непрерывности оказания банковских и финансовых услуг. Однако эти полномочия начнут действовать лишь через год после вступления закона в силу. Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Закон также дает Банку России право запретить или ограничить операции и сделки страховщиков, приостановить их лицензию, осуществить меры по предупреждению банкротства при угрозе правам и интересам клиентов или стабильности финансового рынка.

Одновременно совету директоров ЦБ предоставляется право определять при необходимости максимальные размеры вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем для банков за переводы денег с карт. В то же время совет директоров ЦБ лишается полномочий утверждать порядок определения базового уровня доходности по банковским вкладам. Это связано с изменениями, внесенными весной в закон о страховании вкладов, — теперь базовый уровень доходности определяется непосредственно законом.

Национальный финансовый совет ЦБ наделяется полномочиями рассматривать проект основных направлений развития финансового рынка, начиная с проекта на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, и давать рекомендации по нему. При этом Банк России будет представлять этот документ в Госдуму каждый год, а не раз в три года, как предусматривает действующий закон о ЦБ.

Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования, за исключением ряда норм.