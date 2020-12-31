МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Россияне в текущем году стали внимательнее относиться к финансам, при этом количество граждан, увеличивших свои расходы и те, у кого траты снизились, оказалось равным, говорится в исследовании платежной системы "Мир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Шестьдесят три процента россиян отметили, что в уходящем году стали более внимательно относиться к своим финансам, причем в столице этот показатель еще выше – 77%. При этом 30% опрошенных сказали, что в уходящем году стали тратить больше, и столько же – что стали тратить меньше. Еще 10% отметили, что стали тратить меньше и даже смогли создать или увеличить накопления", — сказали аналитики.

Также эксперты выяснили, с чем ассоциируется у россиян прошедший год, так у 40% опрошенных это вирус, еще 16% граждан связали этот год с пандемией, 15% с самоизоляцией, а 8% респондентов запомнилась удаленка. В то же время, уходящий год у многих ассоциировался с домом, надеждой и саморазвитием. Ожидания в экономике-2021: год робких надежд

Больше всего граждан России (23%) в текущем году гордятся событиями, которые связаны с их личной жизнью, 12% — со здоровьем и 11% — с карьерой. "На творчество людей этот год не вдохновил – всего 3% россиян отметили, что гордятся творческими достижениями", — заключили аналитики.

Исследование проводилось в конце года путем личного опроса, в котором приняли участие 1200 россиян старше 18 лет.