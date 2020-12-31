МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" в полном объеме уступает банку "Траст" права требований к должникам по кредитам, сумма сделки составила 26,2 миллиарда рублей, следует из материалов "Открытия".

"ПАО Банк "ФК Открытие" уступает, а Банк "Траст" (ПАО) принимает в полном объеме права (требования)… к должникам, возникшие из кредитных договоров…. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 26 184 772 835,64 рублей, 1,05%", — говорится в материалах.

ЦБ в конце ноября сообщал, что банк непрофильных активов "Траст" выкупит у банка "Открытие" ряд непрофильных активов, включая 9% голосующих акций ВТБ, на рыночных условиях. Финансирование сделки будет осуществляться в том числе из предоставляемого ЦБ финансирования, размер которого не превысит 79,8 миллиарда рублей. Названа дата продажи банка "Открытие"

"Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Почти два года спустя, в июле 2019 года, регулятор признал санацию завершенной. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила, что регулятор сохраняет планы по продаже пакета акций банка "Открытие", реалистичным сроком является весна 2022 года. Ранее регулятор ориентировался на конец 2021 года, но сроки сдвинулись из-за пандемии коронавируса.

Основная стратегия Банка России по выходу из капитала группы "Открытие" предполагает частичную продажу акций на IPO в 2022 году, однако возможна и продажа группы стратегическому инвестору, если это будет экономически оправдано.