МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" в полном объеме уступает банку "Траст" права требований к должникам по кредитам, сумма сделки составила 26,2 миллиарда рублей, следует из материалов "Открытия".

"ПАО Банк "ФК Открытие" уступает, а Банк "Траст" (ПАО) принимает в полном объеме права (требования)… к должникам, возникшие из кредитных договоров…. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 26 184 772 835,64 рублей, 1,05%", — говорится в материалах.

ЦБ в конце ноября сообщал, что банк непрофильных активов "Траст" выкупит у банка "Открытие" ряд непрофильных активов, включая 9% голосующих акций ВТБ, на рыночных условиях. Финансирование сделки будет осуществляться в том числе из предоставляемого ЦБ финансирования, размер которого не превысит 79,8 миллиарда рублей.

Мужчина у отделения банка "Открытие"

Названа дата продажи банка "Открытие"

"Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Почти два года спустя, в июле 2019 года, регулятор признал санацию завершенной. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила, что регулятор сохраняет планы по продаже пакета акций банка "Открытие", реалистичным сроком является весна 2022 года. Ранее регулятор ориентировался на конец 2021 года, но сроки сдвинулись из-за пандемии коронавируса.

Основная стратегия Банка России по выходу из капитала группы "Открытие" предполагает частичную продажу акций на IPO в 2022 году, однако возможна и продажа группы стратегическому инвестору, если это будет экономически оправдано.