МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Совкомбанк объявил о покупке 100% акций "Оней банка", сумма сделки не разглашается, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Совкомбанк, третий по размеру активов частный банк России, и Жефирус, совместное предприятие АО "Кредит Европа Банк" (Россия) и Оней Банк СА (Франция), объявляют сегодня о закрытии сделки по покупке Совкомбанком ООО "Оней банк", одной из компаний Оней Банк СА (Франция) в России. Сумму сделки стороны не разглашают", — сказано в релизе.

Уточняется, что после закрытия сделки "Оней банк" начнет процедуру ребрендинга. Дефицит, который придумали. Насколько еще подорожают автомобили

ООО "Оней банк" — это кредитная организация со 100% иностранным капиталом, в основном оказывающая финансовые услуги клиентам физическим лицам. По состоянию на 1 ноября 2020 года активы банка по РСБУ составили 1,7 миллиарда рублей.

Совкомбанк, по данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября занимал 10-е место среди российских кредитных организаций по объему активов. Его чистая прибыль по МСФО за первые три квартала года составила 22 миллиарда рублей.