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https://1prime.ru/finance/20201231/832722937.html
Совкомбанк покупает 100% акций "Оней банка"
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Совкомбанк объявил о покупке 100% акций "Оней банка", сумма сделки не разглашается, говорится в пресс-релизе кредитной организации. "Совкомбанк, третий по размеру активов частный... ПРАЙМ, 31.12.2020
оней банк, совкомбанк, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Совкомбанк объявил о покупке 100% акций "Оней банка", сумма сделки не разглашается, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
"Совкомбанк, третий по размеру активов частный банк России, и Жефирус, совместное предприятие АО "Кредит Европа Банк" (Россия) и Оней Банк СА (Франция), объявляют сегодня о закрытии сделки по покупке Совкомбанком ООО "Оней банк", одной из компаний Оней Банк СА (Франция) в России. Сумму сделки стороны не разглашают", — сказано в релизе.
Уточняется, что после закрытия сделки "Оней банк" начнет процедуру ребрендинга.
ООО "Оней банк" — это кредитная организация со 100% иностранным капиталом, в основном оказывающая финансовые услуги клиентам физическим лицам. По состоянию на 1 ноября 2020 года активы банка по РСБУ составили 1,7 миллиарда рублей.
Совкомбанк, по данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября занимал 10-е место среди российских кредитных организаций по объему активов. Его чистая прибыль по МСФО за первые три квартала года составила 22 миллиарда рублей.