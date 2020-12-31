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2020
https://1prime.ru/finance/20201231/832724020.html
Сумма наличных на руках у россиян снизилась впервые с января
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Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий снизилась впервые с января, свидетельствует статистика Банка России. Так, по состоянию на 1 декабря денежный... ПРАЙМ, 31.12.2020
финансы, россия, наличные, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий снизилась впервые с января, свидетельствует статистика Банка России.
Так, по состоянию на 1 декабря денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, составил 12,135 триллиона рублей, тогда как на 1 ноября равнялся 12,158 триллиона. Впервые отметку в 12 триллионов этот показатель пробил осенью этого года.
В последний раз сумма наличных снижалась в январе: на начало февраля на руках населения и в кассах граждан было 9,489 триллиона рублей, тогда как на 1 января 9,658 триллиона рублей.