МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий снизилась впервые с января, свидетельствует статистика Банка России.

Так, по состоянию на 1 декабря денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, составил 12,135 триллиона рублей, тогда как на 1 ноября равнялся 12,158 триллиона. Впервые отметку в 12 триллионов этот показатель пробил осенью этого года. Ожидания в экономике-2021: год робких надежд

В последний раз сумма наличных снижалась в январе: на начало февраля на руках населения и в кассах граждан было 9,489 триллиона рублей, тогда как на 1 января 9,658 триллиона рублей.