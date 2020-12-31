МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Банк России с 1 января 2021 года в целях защиты интересов неквалифицированных инвесторов-физлиц рекомендовал российским биржам не допускать к торгам иностранные акции, если они не входят в ведущие международные индексы, говорится в письме регулятора к организаторам торгов и брокерам.

"Организаторам торговли рекомендуется с 1 января 2021 года не осуществлять допуск к публичному обращению в Российской Федерации … акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, не соответствующих ни одному из следующих критериев", — говорится в письме.

Соответственно, не допускаются акции, если не входят в расчет хотя бы одного из фондовых индексов. Перечень индексов указан в приложении к письму ЦБ. Также не допускаются к торгам бумаги, если биржей не заключен договор с маркет-мейкером. На какие валюты стоит делать ставку в 2021 году, кроме доллара

"Данная рекомендация не распространяется на допуск к публичному обращению в РФ не соответствующих критериям допуска акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, размещение которых осуществляется путем первичного публичного предложения данных ценных бумаг на иностранных биржах", — говорится там же. Допуск к торгам таких бумаг согласовывается с ЦБ.

Также регулятор рекомендовал биржам не позднее 31 марта 2021 года не давать торговать неопытным инвесторам бумагами, допущенными к торгам на российские биржи до 1 января 2021 года, но не входящими в международные индексы. ЦБ рекомендует не позднее 31 марта 2021 года обеспечить доступ этих бумаг либо только квалифицированным инвесторам, либо провести делистинг, за исключением ценных бумаг, допущенных к публичному обращению в РФ до 31 июля 2020 года

Также биржам рекомендуется не позднее 31 марта 2021 года раскрывать информацию о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным акциям, допущенным к торгам до 1 января. Брокеры также должны раскрывать неопытным клиентам соответствующую информацию.