МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за ноябрь 2020 года повысилась на 2,9%, до 4 028,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Банки Московского региона увеличили вложения в долговые бумаги в октябре

Увеличение произошло за счет роста остатков средств кредитных организаций на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.12.2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась и составила 5,9%.