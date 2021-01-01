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2021
https://1prime.ru/finance/20210101/832705773.html
Сумма ликвидных активов банков Московского региона в ноябре выросла
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Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах... ПРАЙМ, 01.01.2021
активы, банки, банк россии, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за ноябрь 2020 года повысилась на 2,9%, до 4 028,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Увеличение произошло за счет роста остатков средств кредитных организаций на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.12.2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась и составила 5,9%.