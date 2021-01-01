МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Институт квалифицированных бюро кредитных историй с 1 января появился в России, такие бюро смогут передавать банкам и другим кредиторам сведения о среднемесячных платежах заемщиков для расчета показателя долговой нагрузки. Средний размер автокредита в России вырос до рекордных показателей

В настоящее время в России работает всего лишь девять бюро кредитных историй, однако не все они смогут получить статус квалифицированного. Чтобы быть признанным квалифицированным, бюро должно будет содержать сведения в отношении не менее 30 миллионов субъектов кредитных историй. При этом минимальный размер капитала таких бюро — 100 миллионов рублей.

Кредитная история россиян теперь будет храниться семь лет вместо десяти лет, а срок хранения будет считаться по отдельным записям о кредитных сделках, а не по всей кредитной истории в целом. Россияне смогут корректировать неправильную информацию в своей кредитной истории, если кредитор отказывается это делать или вовсе исчез вследствие отзыва лицензии. Для этого гражданину нужно будет обратиться в суд.

Также вводится понятие индивидуального кредитного рейтинга, который поможет россиянину понять свой шанс на получение ссуды, а кредитной организации – оценить надежность потенциального заемщика. Крупные бюро кредитных историй считают такой рейтинг и сейчас, однако каждое – по своей методике. Теперь же правила расчета станут едиными — их должен определить Банк России.

Наконец, с 1 января закон обязывает системно значимые банки, а также банки, кредиты физлицам у которых составляют не менее 100 миллиардов рублей, представлять информацию как минимум в два бюро кредитных историй. При этом такие кредитные организации не смогут владеть более 10% в капитале БКИ, в которое они передают данные. Указанные требования не распространяются на Промсвязьбанк.

Объединенное кредитное бюро намерено получить статус квалифицированного, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. В бюро отметили, что в результате внедрения нового института кредиты могут стать дешевле для россиян.

"Информация, хранящаяся в бюро, теряет свою эксклюзивность, а ценовая конкуренция пропадает, то бюро теперь будут искать новые ниши, конкурировать с помощью технологий и новых продуктов. Институт КБКИ позволит кредиторам лучше оценивать свои кредитные риски, что должно теоретически привести к некоторому снижению стоимости кредита", — считают в ОКБ.

В Национальном бюро кредитных историй, которое соответствует требованиям для получения статуса квалифицированного, считают появление таких институтов дополнительным фактором доверия к кредитным историям. "Статус КБКИ способствует большей осведомленности граждан об институте кредитных историй, повышая их финансовую грамотность", — отметил директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

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